Игнат объяснил, почему Украина пока не может ничего сделать с "дождем" управляемых бомб РФ имеющимися средствами.

Самый эффективный метод предотвращения сброса управляемых бомб на украинские населенные пункты - непосредственное влияние на деятельность российской авиации, пояснил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Для этого российские самолеты нужно отогнать подальше, и повлиять на это могут ПВО, которые уже пообещал Украине Запад: Patriot, SAMP/T с дальностью 150 км: "А лучше всего - это современные западные истребители, которые имеют ракеты класса воздух-воздух, способные на большом расстоянии противодействовать российской авиации", - уточнил представитель ВВС.

Также Игнат объяснил, почему Украина пока не может ничего поделать с "дождем" управляемых бомб над фронтом имеющимися средствами. По его словам, у Украины просто не хватает зенитных ракет.

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"Вы знаете, что запасы не бесконечны: чтобы сбивать бомбу, нужна зенитная ракета. Тогда возникнет угроза, что у нас не хватит ракет, чтобы противодействовать российской авиации уже внутри страны. Задача наших Воздушных сил - не допустить в нашем небе именно российских самолетов и вертолетов. Когда они появятся и уже бросят бомбы свободного падения, то поверьте: Апокалипсис будет в разы больше", - пояснил Игнат.

Россия применяет управляемые планирующие бомбы - что известно

4 марта 2023 г. было зафиксировано первое использование российскими захватчиками управляемых планирующих бомб УПАБ-1500в весом 1500 кг. "УПАБы" сбросили на одном из объектов Черниговской области.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл один важный нюанс: эти бомбы очень дорогие в производстве и не являются массовым продуктом. Коваленко уверен, что применение УПАБ-1500 не будет частым и регулярным явлением.

Применение "УПАБов" по прямому назначению возможно только в случае захода или приближения Су-34 к опасной зоне действия украинской ПВО.

В то же время, по словам Игната, ежедневно оккупанты применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения.

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