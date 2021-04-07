Вчера на Донбассе погибли военные / фото pixabay.com

6 апреля на фронте погибли двое украинских военных - Владимир Шпак и Максим Стеблянко.

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Старший лейтенант Владимир Шпак погиб во время обстрела. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Военный был родом из Чернигова, в 2018 году встал на защиту Украины.

Максим Стебляно получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 23-летний военный родился в Сумской области.

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Опубликовано 1 отдельная танковая Северская бригада Вторник, 6 апреля 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновская