6 апреля на фронте погибли двое украинских военных - Владимир Шпак и Максим Стеблянко.
Читайте такжеНа Донбассе погибли еще двое военныхОб этом сообщают 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского и 1 отдельная танковая Северская бригада.
Старший лейтенант Владимир Шпак погиб во время обстрела. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Военный был родом из Чернигова, в 2018 году встал на защиту Украины.
Максим Стебляно получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 23-летний военный родился в Сумской области.
С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Сегодня, около 10.55 во время обстрела противником позиций...Опубликовано 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского Вторник, 6 апреля 2021 г.
С глубокой грустью сообщаем, что мы потеряли еще одного верного сына и защитника Украины. Во время выполнения...Опубликовано 1 отдельная танковая Северская бригада Вторник, 6 апреля 2021 г.
Вас также могут заинтересовать новости
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram