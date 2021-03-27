Среди государств-подписантов заявления - США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, большинство членов Европейского Союза, Грузия и Молдова.

Ряд стран Организации Объединенных Наций включительно с Украиной присоединились к совместному заявлению, которым осудили действия России в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины". Этой резолюцией международное сообщество подтвердила четко и во весь голос свою полную преданность суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", - сказано в заявлении.

Читайте такжеКравчук рассказал, как Украина ответит на эскалацию конфликта на Донбассе со стороны РФ

В резолюции сказано, что действия России вызвали беспокойство во всем мире.

"Они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны. Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилиями Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В заявлении указано, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", - резюмировали страны ООН.

Какие страны поддержали заявление ООН

Заявление поддержали представители Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Королевства Нидерландов, Коста-Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словацкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Турции, Украины, Федеративных Штатов Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чешской Республики, Черногории, Швеции и Японии.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора