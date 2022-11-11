Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали страну.

Украина вернула из российского плена еще 45 военнослужащих Вооруженных сил.

Также удалось вернуть два тела погибших защитников, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен - удалось освободить 45 воинов ВСУ", - подчеркнул Ермак.

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В частности, среди них есть солдаты и сержанты, которые в боях защищали государство.

"Мы вернем домой всех украинцев", - заявляет Ермак.

Также он опубликовал фотографии и видео с украинскими военнослужащими.

Обмены пленными с РФ

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев полномасштабной войны усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными из плена вызволили 1 тысячу 138 украинцев.

В частности, 3 ноября в рамках обмена удалось освободить 107 украинских бойцов.

17 октября стало известно о возвращении из плена 108 украинских женщин. Это был первый женский обмен. Среди них были женщины, которые оказались в плену еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее военный медик из "Азовстали" Виктория Обедина, которую разлучили с ее маленькой дочкой, рассказала УНИАН, каким было ее пребывание в российском плену.

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