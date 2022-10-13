Среди освобожденных - солдаты и сержанты и один офицер.

Самому старшему из сегодняшних освобожденных из российского плена воинов - 49 лет, самому младшему – 19 лет.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В сообщении отмечается, что в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сегодня состоялся очередной обмен - из российского плена вернулись домой 20 украинских защитников. При этом отмечается, что среди освобожденных - солдаты, сержанты и один офицер.

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"Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 92 отдельных механизированных бригадах, 46 отдельной десантно-штурмовой бригаде, в войсках ТрО", - сказано в сообщении.

Обмен пленными 13 октября: что известно

13 октября с российского плена освобождены еще 20 наших воинов: 14 - воинов ВСУ, 4 бойцов ТРО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

Среди них есть те, что россиянами содержались в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек.

11 октября с плена было освобождено 32 наших воина.