Террористы ищут "украинских шпионов".

Боевики группировки "ДНР" в январе 2021 года незаконно задержали по меньшей мере четырех человек для пополнения так называемого "обменного фонда".

Об этом заявил соучредитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский в эфире "Громадського радио".

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"Но мы не получили разрешения от родственников на разглашение их имен. Думаю, когда их "осудят", родственники дадут нам такое право и мы расскажем о них", - сообщил он.

По его словам, ФСБ РФ имеет определенный план для "МГБ ЛДНР, чтобы они регулярно выявляли "шпионов Украины".

Обмен пленными на Донбассе: детали

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что оккупанты на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства "ЛДНР" как очередную попытку России уклониться от исполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

22 января Кравчук заявил, что частная PR-акция Медведчука по перевозке пленных из оккупированного Донбасса уже невыполнима.

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Автор: Юрий Годован