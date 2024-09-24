Эксперт постарался аргументировать то, стоит ли ВСУ проводить захват Курской АЭС и к чему это может привести.

Операция ВСУ в Курской области продолжается, пока никто даже близко не знает, какие именно цели поставлены перед украинскими военнослужащими. Однако взятие под контроль Курской атомной электростанци точно не может рассматриваться в качестве приемлемого сценария, заявил военный аналитик Михаил Самусь в эксклюзивном интервью OBOZ.

Он отметил, что в это же время Украина должна быть готова к эффективной защите собственных АЭС от ударов России.

"Если захватить атомную станцию и сказать: если вы не согласитесь, то мы что, подорвем эту АЭС? Это терроризм. Украина защищается от российской агрессии", – заявил Самусь для СМИ.

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Эксперт проанализировал, что захват этого объекта не имеет никакого смысла.

"Ни с точки зрения ресурсов, которые необходимо будет потратить, ни с точки зрения значения этого шага. Зачем нам Курская АЭС? Вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять его под контроль?", – подчеркнул аналитик.

Касаемо защиты собственных атомных электростанций, Самусь обратил внимание на то, что Украине для этого необходимо уничтожать пусковые установки ОТРК "Искандер", подводные лодки оккупантов, их российские корабли и аэродромы, с которых поднимается тактическая и стратегическая авиация.

С этим, по его словам, должны помочь западные партнеры. В частности, такой шаг поможет деоккупировать Запорожскую АЭС, говорится в материале.

Операция ВСУ в Курской области

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ прорвали новый участок на российской границе. 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШб) провели вторую успешную операцию по пересечению границы в Курской области, уничтожив опорный пункт противника.

Кроме того, Россия бомбит КАБами Курскую область, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории", - говорится в сводке новостей.

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