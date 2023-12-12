Масштабы потерь вынудили РФ принять чрезвычайные меры для поддержания своей способности к борьбе.

Россия потеряла на войне в Украине уже 315 тысяч убитыми и ранеными. Это составляет почти 90% личного состава, который имела РФ на момент начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США.

Отмечается, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике на войне в Украине отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад. При этом российские власти заявляют, что западные оценки количества российских погибших в войне значительно преувеличены и почти всегда недооценивают украинские потери, которые якобы являются "огромными".

При этом источник сообщил, что масштабные потери самой РФ являются причиной того, что Россия была вынуждена ослабить стандарты набора и призвать осужденных и возрастных гражданских лиц для дислокации в Украине, чтобы "принять чрезвычайные меры для поддержания своей способности к борьбе".

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"Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года с 360 тысячами военнослужащих. С тех пор 315 тысяч российских военных, или около 87% от общего количества, с которым они начали войну, были убиты или ранены", - говорится в статье.

Война России против Украины - последние новости

Авиация ВСУ во вторник, 12 декабря, мощно ударила по российским оккупантам. В частности, подразделения ракетных войск нанесли удар по пункту управления захватчиков, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному складу боеприпасов противника.

Также УНИАН сообщал, что россияне массированно наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы.

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