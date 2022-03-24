Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

Российские оккупанты не оставляют попыток восстановления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что врагом не выполнена задача по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения города Киева и установления контроля над левобережной частью Украины.

"Он не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - говорится в заметке.

В связи с многочисленными потерями, командование оккупационных войск с целью улучшения ситуации на фронте продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения вооруженных сил Российской Федерации до границ Украины.

"По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, которые возвращаются после командировки из Сирии", - говорится в сообщении.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области Республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж и Лебедевка. Вдоль линии соприкосновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных заграждений. В течение дня противник осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений Центрального военного округа, продолжает сосредоточение сил и средств для осуществления попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, с целью оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

На Броварском направлении враг остановлен. Он пытался осуществить попытку прорыва оборонительных позиций украинских войск с целью выхода к северо-западной окраине Киева, но успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу Харьков, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.

По направлению на Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокировании города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении на изюм оккупантами осуществлена попытка прорыва обороны украинских войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений ВСУ на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивает на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь.

"Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, минуя позиции наших войск и мест сопротивления, не вступая в бой", - говорится в сообщении.

В районе Попасной при поддержке артиллерии враг продолжает попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Успеха враг не имел и понес потери.

Кроме того, российские захватчики продолжают наносить авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Успеха не имеет, добавили в Генштабе.

"На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не отмечено. На Южнобугском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнения боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ во взаимодействии с подразделениями Сил обороны дают достойный отпор захватчику на всех направлениях. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

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