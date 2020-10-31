По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевики не обстреливали позиции Вооруженных сил ночью 31 октября. Накануне вечером на заседании ТКГ подняли вопрос эскалации со стороны оккупантов, в результате которой погибли двое украинских военных.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС в Facebook.

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По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники, находясь в готовности к мгновенному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению", – говорится в сообщении.

В штабе в то же время напомнили, что в течение 30 октября боевики трижды нарушили договоренности от 22 июля. Неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего погибли двое бойцов. Позже наемники РФ снова обстреляли военных на том же участке.

По этому поводу вечером 30 октября по инициативе Украины прошло экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Вскоре в украинской делегации заявили, что договорились с врагом соблюдать режим тишины.

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Автор: Яна Ставская