Соответствующее решение было принято 12 октября во время очередного "Рамштайна", а с 16 октября корабли в море.

В Черном море, рядом с побережьем Болгарии, корабельная группа ВМС двух стран начала расчищать "коридор" для гражданских судов. Об этом сообщил эксперт, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Наконец... Минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии начала траление акватории Черного моря вблизи берегов Болгарии, на маршруте нового украинского морского коридора. Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы", - написал эксперт в Facebook.

По его данным, соответствующее решение было принято 12 октября во время очередного "Рамштайна", а с 16 октября корабли в море.

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"Наблюдаем 7 кораблей-румынский, 6 болгарских... очень хорошо, что не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, территориальные воды) Болгарии, но и работают в прилегающей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора", - отмечает специалист.

По словам Клименко, среди 7 кораблей минно-тральной группы специалисты идентифицировали пять болгарских судов ВМС Болгарии - минный заградитель "Цыбър", фрегаты "Дръзки" и "Верны", сторожевой корабль "Смелы", а также - морской тральщик "Slt. Александру Аксенте" ВМС Румынии. Также в акватории работают еще два болгарских тральщика.

"12 октября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО, где он участвовал в заседании министров обороны стран НАТО. На заседании было принято решение о создании "трехсторонней инициативы" для совместной работы над борьбой с морскими минами в Черном море", - отметил Клименко.

Мины в Черном море

С начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия загрязнила минами и акваторию Черного моря. Их часто выносит на побережье, в частности в Одесской и Николаевской областях, также такие взрывные устройства очень опасны для гражданского судоходства.

В частности, 6 октября сообщалось, что в Черном море подорвалось торговое судно Кафкаметлер (флаг Турции). Судно получило повреждения в 11 морских милях к северу от города Сулина в Румынии. Еще один инцидент произошел недавно, 15 октября, у берегов Румынии - на мине подорвался нефтяной танкер Ali Najafov (флаг Либерии).

Турция, Болгария и Румыния решили создать инициативу по борьбе с морскими минами в Черном море.

После выхода РФ из "зернового соглашения" армия страны-агрессора начала наносить удары по портам Одесской области и местам хранения зерна. ВМС ВСУ предложили альтернативный путь для гражданских судов, транспортирующих продовольствие.

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