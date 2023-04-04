Украина все еще нуждается в системах раннего обнаружения беспилотников, отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские оккупанты во время ночной атаки на Одесскую область иранскими дронами-камикадзе использовали особенности морского рельефа.

Об этом руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона. "Враг выискивает новую тактику и может прибегать к любым хитростям, чтобы обойти противовоздушную оборону. Так случилось и на этот раз", - сказала она.

Используя особенности запуска "Шахедов", они пытались использовать особенности рельефа побережья и прибрежной зоны, в частности, пуск дронов на очень малом расстоянии от воды, они шли над морем. "Это, как правило, затрудняет выявление таких целей системами противовоздушной обороны", - отметила Гуменюк.

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Также она заявила, что работа противовоздушной обороны во время ночной атаки началась почти одновременно с получения сигнала, но приоритет был отдан началу боевой работы, поэтому оповещение населения о воздушной угрозе произошло уже после первых взрывов.

Также Гуменюк отметила, что в Украине все еще есть потребность в системах раннего обнаружения таких целей, ведь это позволит обнаруживать такие дроны-камикадзе на дальних рубежах, когда они только начинают свой старт.

Атака дронами - что надо знать о ситуации в Одесской области

Россияне уже не раз атаковали дронами регион, есть жертвы, разрушения и пострадавшие.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Из 17 запущенных "Шахед-131/136" было сбито 14. К сожалению, было попадание в предприятие, возник пожар.

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