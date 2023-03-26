В Николаевской области начали приоритетное разминирование сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров. "В Николаевской области начали приоритетное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. В регионе наблюдается увеличение сил и средств обнаружения и обезвреживания опасных предметов", - сообщил спикер.
По состоянию на сегодня, 26 марта, заминированными остаются еще 280 тыс. га угодий.
Разминирование Украины - сегодня это стоит знать
В конце 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине "минное загрязнение" охватило площадь примерно 170 тыс. квадратных километров, а это - более четверти украинского государства.
Украина стала одним из самых загрязненных минами и снарядами государств мира. Премьер Денис Шмыгаль говорил, что в нашей стране создадут центр гуманитарного разминирования.