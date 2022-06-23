Российские оккупанты во время обстрела Николаева попали в братскую могилу погибших солдат советской армии, которые освобождали город от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, которые погибли во время освобождения Николаева", - написал мэр.
При этом городской голова отметил, что после победы Украины в войне там все будет починено.
Напомним, 23 июня стало известно, что в Николаеве раздавались взрывы, в городе была угроза вражеского артиллерийского обстрела.
22 числа оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами, пострадали три человека. В результате вражеской атаки также было повреждено несколько домов и разрушено два предприятия.
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