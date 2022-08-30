Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает едва ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - отметил мэр.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противникам, в частности, удалось захватить Мелитополь.
Против врагов активно борются партизаны, в городе не раз были взрывы.
30 августа СМИ узнали, что в Мелитополе партизаны возле "обители разврата" - отеля "Цитадель" - взорвали машины сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.
По данным журналистов, сотрудники спецслужбы врага в этом отеле обычно развлекались с местными девушками легкого поведения.