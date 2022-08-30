Враги, наверное, даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах, отметил мэр Мелитополя.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает настолько жарко во всех смыслах. В свою очередь Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает едва ли не каждый день. Сейчас известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке", - отметил мэр.

Відео дня:

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противникам, в частности, удалось захватить Мелитополь.

Против врагов активно борются партизаны, в городе не раз были взрывы.

30 августа СМИ узнали, что в Мелитополе партизаны возле "обители разврата" - отеля "Цитадель" - взорвали машины сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

По данным журналистов, сотрудники спецслужбы врага в этом отеле обычно развлекались с местными девушками легкого поведения.

Вас также могут заинтересовать новости: