Враги имеют резервы, отметил эксперт.

В Луганской области российским оккупантам позарез нужно взять в осаду Лисичанск и Северодонецк, чтобы в будущем иметь определенную основу для выхода на межгосударственные переговоры.

Противник имеет определенные резервы, и "бросаются российскими генералами в бой", чтобы подавить украинскую оборону и добиться своего, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире национального марафона.

"...Им позарез нужно взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры", - отметил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирные города, в частности, на Луганщине, были пострадавшие и жертвы.

Затем между Украиной и РФ начались переговоры, но они ни к чему не привели.

Позже на части востока Украины враги пошли в наступление.

Украинские воины давали противнику достойный отпор. В разведывательном управлении Министерства обороны США сообщали, что в нашем государстве уничтожены до 10 российских генералов.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 16 мая предупредил, что в ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк.

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