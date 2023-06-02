После взрыва было очень яркое сияние, поделилась хозяйка поврежденного дома.

В один из домов в Киевской области попали обломки российской ракеты, уничтожена крыша здания.

Дом полностью выгорел, пожар долго тушили, сообщает телеканал "Киев", ссылаясь на сведения хозяйки жилья госпожи Веры. По словам женщины, взрыв прогремел примерно через 20 минут после начала воздушной тревоги, и было очень яркое сияние.

"Мы были в доме, дочка на втором этаже была с внуком, а сын - внизу, подвал там... А я была на первом этаже, и мы услышали сирену. Я детям сказала, чтобы они спустились со второго этажа. Дети спустились, и через минут 20, видимо, а может и... раздался взрыв. Тут такое было сияние, что рассказать вам не могу я... А потом сын смотрит - горит горючее (из ракеты - Ред.)...", - поделилась женщина.

Ракетный удар по Киевской области - сегодня это стоит знать

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что, по предварительным сведениям, в ночь на 2 июня россияне запустили по украинской территории 15 крылатых ракет и 21 дрон, все вражеские цели были ликвидированы. Игнат добавил, что эпицентром атак снова были Киев и Киевская область.

Позже стало известно, что в Киевской области в результате удара со стороны противника пострадали 68-летний мужчина и 11-летний ребенок.

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