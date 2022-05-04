Власти попросили украинцев не посещать лесопарковые зоны, особенно на окраинах столицы.

На окраинах Киева - там, где шли боевые действия, сохраняется минная опасность.

Для гражданских является опасным район Виноградарь, рассказал начальник штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнейчук, говорится в Telegram-канале КМВА.

По его данным, в районе Пуща-Водица завершается разминирование железной дороги, пляжа и парка.

"...Мы до сих пор просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно на окраинах города - это Житомирское направление, Вышгородское...", - добавил Корнейчук.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, наносил удары по Киеву и пытался захватить столицу Украины. Противнику не удалось захватить Киев, в городе ловили диверсантов.

В Организации Объединенных Наций в начале апреля сообщали, что Украина стала одним из самых заминированных государств в мире.

Власти Киева в конце апреля предупреждали, что в столицу еще рано возвращаться.

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