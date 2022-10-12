Уроженец Киева сотрудничал со спецслужбами РФ в оккупированном Крыму, ему помогала женщина, которая находилась в столице, узнали правоохранители.

Служба безопасности Украины разоблачила предателя и его агента, которые собирали и передавали вражеским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, во время досудебного расследования следователи установили личность и собрали исчерпывающую доказательную базу на мужчину.

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"Он находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она сейчас под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом", - говорится в сообщении.

"Что касается ее куратора, то им оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Именно там он был завербован спецслужбой государства-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом", - отметили в СБУ.

Установлено, что предатель получал задания от ФСБ РФ и передавал своей агентке в столицу.

"Последняя должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам, предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области", - добавили в пресс-центре.

Сейчас куратору сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Массированный ракетный удар по Украине со стороны РФ - что случилось в Киеве

10 октября российские оккупанты обстреляли 13 областей Украины, в частности, Киевскую область и Киев. Из-за массированной атаки со стороны врага погибли 20 человек, повреждены 205 объектов.

В Киеве были вражеские "прилеты" в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. В частности, противники попали в объекты критической инфраструктуры, жилые дома, учреждения образования и культуры.

Из-за вражеских обстрелов в Киеве погибли 6 человек, а 51 человек - пострадал.

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