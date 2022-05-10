Российские оккупанты в последние дни заметно активизировались. В Киеве стали чаще звучать воздушные тревоги, сохраняется опасность ракетных обстрелов.
УНИАН рассказывает, что происходит в Киеве и области во вторник, 10 мая.
00:10 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Евросоюзу вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
Президент добавил, что рассчитывает в июне получить положительный ответ относительно приобретения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
Зеленский о второй части анкеты на статус Украины кандидата в ЕС
Как сообщалось, 8 мая Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве.