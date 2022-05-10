В Киеве и области сохраняется опасность ракетных обстрелов.

Российские оккупанты в последние дни заметно активизировались. В Киеве стали чаще звучать воздушные тревоги, сохраняется опасность ракетных обстрелов.

УНИАН рассказывает, что происходит в Киеве и области во вторник, 10 мая.

00:10 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Евросоюзу вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент добавил, что рассчитывает в июне получить положительный ответ относительно приобретения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщалось, 8 мая Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве.

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