За это время оккупанты выпустили почти тысячу снарядов.

За выходные российская армия 149 раз атаковала Херсонскую область из разных видов вооружения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"За эти выходные, 8 и 9 апреля, российская армия 149 раз атаковала Херсонщину, выпустили почти тысячу снарядов, били из различного вооружения. Херсон атаковали 11 раз", - рассказал он.

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Вместе с тем, по его словам, сегодня утром россияне обстреляли медучреждение в Херсоне, в больнице повреждены окна. Однако серьезных разрушений и пострадавших нет.

Актуальная ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 9 апреля, российские оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив по ее территории 360 снарядов, 17 из них попали по Херсону.

В частности вечером 9 апреля россияне атаковали управляемыми авиабомбами Бериславскую общину. Жертв и пострадавших в результате прилетов не было.

Также сегодня стало известно, что в Херсонскую область вернулись 24 похищенных украинских ребенка. Волонтеры заявили, что это была одна из самых тяжелых спасательных миссий. Захватчики допрашивали детей в течение 13 часов.

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