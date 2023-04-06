В течение дня российские военные нанесли существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад.

На Херсонщине российские оккупационные войска забрасывают взрывчатку прямо в скопления гражданского населения.

Как сообщает оперативное командование"Юг", оккупанты продолжают применять тактику террора гражданского населения, атакуя прифронтовые территории. В частности, наносят авиационные удары управляемыми авиабомбами.

"Также враг продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами. Прямо в скопления людей", – говорится в сообщении.

Видео дня

По данным военных, на отдельных направлениях продолжается также работа вражеской артиллерии. В течение дня нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад. Сообщалось о ранении семерых местных жителей.

Обстрелы Херсонщины

Вечером 6 апреля российские оккупанты ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранены семь человек.

Также российские захватчики нанесли удар по селу Змиевка Бериславской общины. Оккупанты сбросили взрывчатку с помощью беспилотника, ранены несколько человек.

В течение суток 5 апреля россияне обстреляли Херсонщину 42 раза. В частности, Херсон враг атаковал 9 раз.

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