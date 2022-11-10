У жителей Херсона - панические настроения.

Вчера многие российские оккупанты уезжали из захваченного Херсона и города Снигиревка Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, вчера оккупанты продолжали вывозить из Херсона украденные автомобили, ехало много колонн военной техники.

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"Они выходили в сторону Антоновского моста и выходили из Снигиревки (город в Николаевской области на границе с Херсонской – УНИАН)", - сообщила начальник администрации.

Луговая добавила, что на значительной территории Херсона нет электроснабжения, тепла и связи. Аналогичная ситуация в ряде пригородных населенных пунктов, в частности в Приозерном, Камышанах.

Не работает также котельная в районе Остров, потому что не хватало технической воды.

"Обратились на судостроительный завод, чтобы сделать эту подпитку водой – УНИАН) из Днепра, но орки не позволили нашему специалисту осуществить эту процедуру. Поэтому ситуация угрожающая и в городе, в районе Острова, нет связи и света. Аналогичная ситуация в центре города", - рассказала Луговая.

По ее словам, какая именно ситуация в Херсоне прямо сейчас она не знает, потому что со вчерашнего вечера нет связи с горожанами.

"В городе отсутствует интернет. Со вчерашнего вечера ни с кем не смогла выйти на связь", - сказала Луговая.

Она добавила, что в городе среди населения царит паника.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что они покидают правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что не наблюдается признаков того, что Россия добровольно, без боя, покидает город Херсон.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, только за прошедшие сутки, 9 ноября, ВСУ на Херсонщине взяли под контроль 12 населенных пунктов.

10 ноября стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снигиревка Николаевской области.

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