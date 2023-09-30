Оккупанты собирались захватить Харьков молниеносно и без сопротивления, отметил руководитель ГУР.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов замечает, что в Москве на самом деле верили, что Харьков - это российский город, который ждет "освободителей".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, об этом Буданов рассказал в первой части документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина". Руководитель ГУР отметил, что перед началом полномасштабного вторжения в России верили, будто сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове - его российские оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления.

"Они на самом деле верили, что Харьков - российский город, который просто ждет "освободителей". Это реально правда", - заявил Буданов.

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Он рассказал о совещании московских военно-политических вождей, которое состоялось незадолго до вторжения в Украину.

"За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово (к полномасштабному вторжению). И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских вояк. И был поднят вопрос - а куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: знаете, там все готово, надо заходить", - сказал Буданов.

Начальник ГУР МОУ также отметил, что огромные деньги на подготовку к большой войне против Украины россияне просто разграбили.

По словам Буданова, большинство своих разведданных агрессор получал с воздуха, поэтому защитники Харькова шли на определенные хитрости - расставляли чучела солдат с автоматами.

"Большинство разведданных (россияне) получали от проведения воздушно-космической разведки. Понятно, что там довольно трудно отличить сверху - это живой человек или манекен. Сейчас тоже такие трюки много где используются", - рассказал руководитель украинской разведки.

Также он объяснил необходимость размещения украинских войск в жилых кварталах во время обороны Харькова и всех других украинских городов.

"Я вообще удивлен, что в нашем обществе кому-то надо такое объяснять. Согласно этой логике, надо тогда покинуть жилые кварталы. Можно стать в поле, но россияне зайдут в город. Таким образом, они свою задачу точно выполнят. Нет, это совершенно ложная логика... Это называется "ведение боевых действий в городе". Это война. Здесь иначе не будет", - подчеркнул Буданов.

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Как сообщал УНИАН, документальная лента "Год. Харьковщина " будет состоять из пяти фильмов. Новая документальная работа Дмитрия Комарова посвящена годовщине деоккупации Харьковской области и Слобожанскому контрнаступлению.

В частности, в фильме командир 92-й отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко рассказал о соотношении сил в начале вторжения. "По технике они нас преобладали раз в 20. По личному составу - раз в 10", - сказал он.

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