Утром в субботу, 8 апреля, в оккупированном Крыму, где Россия создала сеть траншей и заграждений для обороны, прозвучали взрывы, сообщают российские пропагандисты и "чиновники".
Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, около 11 часов было слышно "два хлопка" в районе Феодосии.
Звуки взрывов якобы слышали на нескольких районах города, в частности, на Симферопольском шоссе, улицах Гарнаева, Дружбы и Одесской, в расположенном в 20 километрах от Феодосии Старом Крыму. Также некоторые утверждают, что виден столб дыма, из-за взрывов сработали сигнализации на автомобилях.
Так называемый советник главы полуострова Олег Крючков утверждает, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты. По его утверждениям, обломки упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.
Освобождение Крыма - что нужно знать
Президент Украины Владимир Зеленский называет деоккупацию Крыма безальтернативной целью Украины.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что полуостров является решающей территорией, освобождение которой "изменит все".
С марта российские захватчики продолжают эвакуироваться из Крыма, вывозить свои семьи в России. Кроме того, идет подготовка в обороне - оккупанты за несколько недель построили сеть окопов и заграждений.
Одновременно оккупанты, как сообщает украинский Генштаб, собираются с конца текущего месяца принудительно вывозить население из Херсонской и Запорожской областей на территорию полуострова.