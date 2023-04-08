По версии оккупантов, над Феодосией якобы была сбита украинская ракета.

Утром в субботу, 8 апреля, в оккупированном Крыму, где Россия создала сеть траншей и заграждений для обороны, прозвучали взрывы, сообщают российские пропагандисты и "чиновники".

Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, около 11 часов было слышно "два хлопка" в районе Феодосии.

Звуки взрывов якобы слышали на нескольких районах города, в частности, на Симферопольском шоссе, улицах Гарнаева, Дружбы и Одесской, в расположенном в 20 километрах от Феодосии Старом Крыму. Также некоторые утверждают, что виден столб дыма, из-за взрывов сработали сигнализации на автомобилях.

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Так называемый советник главы полуострова Олег Крючков утверждает, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты. По его утверждениям, обломки упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

Освобождение Крыма - что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский называет деоккупацию Крыма безальтернативной целью Украины.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что полуостров является решающей территорией, освобождение которой "изменит все".

С марта российские захватчики продолжают эвакуироваться из Крыма, вывозить свои семьи в России. Кроме того, идет подготовка в обороне - оккупанты за несколько недель построили сеть окопов и заграждений.

Одновременно оккупанты, как сообщает украинский Генштаб, собираются с конца текущего месяца принудительно вывозить население из Херсонской и Запорожской областей на территорию полуострова.

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