Он сказал, что, можно убить всех российских солдат в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все.

Главной целью украинского контрнаступления станет разрыв коридора между Россией и оккупированным ею Крымом.

Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью "Немецкой волне". Он поделился мнением, что предстоящее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта, чтобы иметь эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией. "Крым - решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная часть Донбасса будет позже", - поделился Ходжес.

Что касается ситуации в Бахмуте, то он отметил, что бои вокруг города имели очень высокую цену, но это было необходимо. "Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить использовать много ресурсов", - пояснил Ходжес.

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Он отметил, что ВСУ активно готовятся к наступлению, но россияне будут пытаться действовать на опережение. "Украинцы выберут правильные момент и место, когда погода, состояние дорог - все условия будут благоприятным для того, чтобы можно было привлечь больше оружия большой дальности поражения. А это позволит им сделать Крым уязвимым. Делать прицел на командные пункты, склады боеприпасов - поразить большое количество войск можно с помощью прицельных ударов по таким отдельно взятым целям", - пояснил ситуацию он.

Ходжес отметил, что западные партнеры Украины, в том числе США, Германия, Великобритания и Франция осознают, насколько важно это контрнаступление, поэтому должны "увидеть успех Украины".

"Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. То есть я бы не сказал, что здесь все или ничего. Уверен, что Украина, Генштаб сделали большую работу по подготовке. Они продолжают делать, и я думаю, что это наступление будет способно иметь разрушительный эффект для российских войск", - сказал он.

Украинское контрнаступление

В последние дни оживились рассказы о предстоящем украинском контрнаступлении. При этом 6 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о детальных планах этой операции знают 3-5 человек на свете. А сегодня утром стало известно, что в Сеть "слили" важные данные о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

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