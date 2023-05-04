Финансовая помощь предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для Украины.

Норвегия выделяет Украине 378 евро финансовой помощи. Из них 235 млн евро гуманитарной помощи, а еще 143 млн – на поддержку управления бюджетной сферой.

Как сообщается на сайте правительства Норвегии, об этом премьер-министр Йонас Гар Стере заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду во время встречи в Финляндии. Известно, что эти средства направят на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры. В частности, они помогут обеспечить украинцев электро-и водоснабжением, а также функционирование школ и больниц.

Финансовая помощь предоставляется в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Ранее на поддержку критически важных услуг из этого фонда было выделено 168 млн евро.

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"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война России ежедневно вызывает невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа", – подчеркнул Йонас Гар Стере.

Финансовая помощь Украине

28 апреля министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил о запуске новой программы поддержки Украины на 2023 год. Речь идет о выделении миллиарда евро на восстановление Украины.

Кроме того, Украина получила грант на $1,25 миллиарда от Соединенных Штатов Америки. В Минфине подчеркнули, что эти средства направят на обеспечение выплат пенсий, социальной помощи переселенцам, зарплат работникам здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

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