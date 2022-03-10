Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор.

Российский оккупант позвонил своему другу и пожаловался на тяжелую жизнь на войне в Украине, а также рассказал ему о потерях.

Запись разговора попала к советнику министра внутренних дел Антону Геращенко.

"Если границу кто переходит - все, сразу можно "спокойной ночи" желать им. У нас в роте 2-3 человека уже все, "спят спокойно" (мертвы, - УНИАН). С другого батальона трое "спят", 13 бойцов - в тяжелом состоянии. Одному бойцу ногу почти оторвало. На поле отрезали ее до конца. Их собирают, везут туда, где "картошка" (в Беларусь, - УНИАН), подлечивают немного и отправляют домой", - сказал оккупант.

Также он добавил, что правительство РФ обещает платить им по 52 доллара в день и дать "ветеранку".

"Но это того не стоит. Хочется уже домой. Хоть броню намутил. Тип один убегал, и ему конец пришел. Так я у него все забрал", - добавил он.

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