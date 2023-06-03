Осенью он сыграл свой последний матч в клубе "Wegrzcanka".

На войне погиб футболист Николай Жидков, который вернулся в Украину из Польши, чтобы защитить ее от российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице футбольного клуба "Wegrzcanka" в социальной сети Facebook. "На войне за нашей восточной границей погиб игрок LKS Węgzcanka, который осенью прошлого года вернулся в Украину, чтобы мужественно защищать свою семью, друзей и Родину от российской агрессии", - говорится в сообщении.

"Когда он выходил на поле, он боролся из последних сил, чтобы принести своей команде победу, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, чем может быть человек в таком молодом возрасте - он пожертвовал собственной жизнью", - добавили в клубе.

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Что известно о Николае Жидкове

Известно, что футболист играл за польский футбольный клуб "Wegrzcanka" с 2020 по 2022 год.

В ноябре на странице клуба появилось сообщение о том, что Жидков принял решение вернуться в Украину, чтобы защищать ее границы. Они обнародовали кадры трогательного прощания с ним.

"Мики, ты еще раз доказываешь всем нам, что ты не только замечательный футболист, но, прежде всего, замечательный человек", - написали они.

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