Очень большие сроки получили гражданские и военные, защищавшие страну.

Правозащитница рассказала, каких украинцев и за что оккупанты незаконно отправили "за решетку". Соответствующие данные на брифинге в медиацентре "Украина – Одесса" обнародовала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее словам, так называемый Верховный суд "ЛНР" приговорил к пожизненному заключению жителя Станично-Луганского района, который пытался защитить себя и свое жилье от оккупантов.

"Фактически у него произошла стычка с военным РФ и представителем оккупационной администрации, которые ворвались в его дом. Во время столкновения он убил коллаборанта и ранил российского военного", - рассказала правозащитница.

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Также за "государственную измену" к 14 годам лишения свободы оккупанты осудили жителя поселка Лутугино (оккупированная часть Луганщины), который поддерживал Украину в социальных сетях. По данным Ястребовой, этот мужчина, имеющий российское гражданство, будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ястребова добавила, что также 19-летней жительнице оккупированного населенного пункта Мироновка захватчики инкриминируют ст. 329 УК РФ (Надругательство над государственным флагом). По данным правозащитников, эта девушка сорвала с административного здания флаг РФ и разорвала его. О происшествии один из местных коллаборантов сообщил "правоохранительные органы", и участковый нашел "преступника".

Ястребова отмечает, что оккупационные власти постоянно нарушают Женевскую конвенцию, в частности в отношении военнопленных, которых осудили, как гражданских лиц.

Адвокат привела примеры таких незаконных осуждений военных, которые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Так, 14 лет тюрьмы получил гранатометчик Национальной гвардии Украины (воинская часть 30-27) Алексей Притулецкий, служивший по контракту в звании "солдат". К такому же сроку приговорили Александра Пинтковского - военнослужащего 54-й отдельной механизированной мотопехотной бригады (воинская часть 06-93). Также 15 лет лишения свободы получил солдат Эдуард Колесник - стрелок 24-й отдельной механизированной бригады.

"К таким огромным срокам оккупанты осуждают наших людей для того, чтобы из мест лишения свободы заставить идти на фронт по уже отработанному в РФ механизму (воевать против Украины – УНИАН)", – добавила Ястребова.

По ее данным, за июль на временно оккупированных территориях Украины незаконно задержаны 218 граждан Украины, но эти цифры – не окончательные.

"Стоит отметить, что оккупанты упорно уничтожают украинскую идентичность", – акцентирует Ястребова.

Например, в Мариуполе так называемое управление Федеральной службы безопасности "ДНР" изъяло 1,5 тыс. экземпляров украинской литературы как "экстремистской", и задержало 15 человек по этому "делу".

Нарушение прав людей на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей захватчики проводят интенсивную скрытую мобилизацию. Там открыли так называемые отделы воинского учета, на который уже принудительно взято 4,3 тысячи украинских мужчин.

Также известно, что в РФ было освобождено из колоний много осужденных и отправлено воевать против Украины.