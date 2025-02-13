Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

Неустановленные беспилотники атаковали цели в Липецке и Липецкой области.

"Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления", - сообщил под утро губернатор Игорь Артамонов, идобавил, что в нескольких районах Липецка отключилось электричество.

"12 взрывов раздались в промышленной части Липецка. Со слов местных, дроны с 03:30 атакуют еще и город Елец, жители слышат много "хлопков и жужжаний"", - сообщают российские телеграм-каналы.

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По их данным дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

Позже Артамонов сообщил, что в Липецке осколками дрона ранена женщина.

При этом, ночью РФ атаковала терриорию Украины дронами, один из которых залетел в Беларусь. Так, в районе Гомеля сбили беспилотник. Местные сообщали о взрыве в небе.

Напомним, что беспилотники, запущенные россиянами по Украине, уже не раз залетали в воздушное пространство Беларуси, а один даже упал на востоке Латвии.

Удары беспилотников по объектам в РФ

В октябре 2024 года дроны уже прилетали в Липецк. Тогда Силы обороны Украины ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2".

"Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника", - сообщили тогда в Генштабе ВСУ.

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