Американское вооружение за неделю активной работы продемонстрировало завидную эффективность.

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS работают на фронте против российских оккупантов уже неделю. За это время украинские воины уже смогли сделать первые выводы относительно результатов их применения.

Об этом говорится в материалах The Wall Street Journal и The Washington Post.

Журналисты пообщались с лейтенантом Ковалем, членом экипажа одной из четырех машин HIMARS. Офицер рассказал о первом боевом применении-уничтожении штаба российской армии в Изюме, который оккупанты разместили в одной из городских школ. Погибли 17 российских военных, в том числе полковник и два майора. Еще 20 россиян получили ранения.

Через несколько дней тот же экипаж ударил по казармам русских, в которых находилось значительное количество оккупантов.

В результате третьей атаки работали одновременно четыре HIMARS. Суммарно было выпущено 24 ракеты по позициям россиян в одном и том же районе. Захватчики понесли огромные потери.

Четвертую атаку ВСУ осуществили по складу боеприпасов в городе Зимогорье на Луганщине.

"Мы мечтаем иметь боеприпасы большей дальности для HIMARS, чтобы поражать более важные цели", - отметил Коваль.

Как пишет издание, HIMARS работает преимущественно ночью для минимизации разоблачения российскими БПЛА. Одновременная атака четырех РСЗО происходит с разных сторон. Ввод координат целей и пуск занимает меньше минуты. Сразу после ударов HIMARS покидают позиции.

Еще один экипаж HIMARS рассказал об успехах РСЗО журналистам The Washington Post. Воин с позывным "Мороз" отметил, что HIMARS дал больше свободы в выборе позиций. Важным преимуществом вооружения является спутниковая навигация. Военные уверены, что ракета попадет просто в цель, даже если на траектории полета есть населенные пункты. Реальное отклонение при попадании ракет HIMARS - меньше метра.

"У меня нет никакого сомнения относительно того, что мы попадем. Я знаю, что ракета попадет в цель, потому что она управляется спутником", – отметил "Мороз".

Шасси РСЗО может развивать скорость до 100 км/ч, а сама система стреляет достаточно тихо по сравнению с советскими аналогами.

На борту машины уже нанесено три отметки за результативные попадания, но боец с позывным "Кузя" уточнил, что успешных атак - шесть. Остальные три просто не успели обозначить.

Как пишет издание со ссылкой на военных, ВСУ минимально нуждаются в 50 пусковых установках, для того, чтобы батареи по 4 машины могли работать на каждом важном участке фронта. Сейчас таких РСЗО всего 4. Тем не менее, даже эти HIMARS достигают потрясающих результатов и за неделю уничтожили 10 важных целей.

В то же время в Пентагоне подтверждают успешное применение HIMARS в Украине. Высокопоставленный чиновник ведомства подчеркнул, что ВСУ теперь могут быть уверенными в точности ударов.

"ВСУ достигли значительных успехов в использовании систем HIMARS, поражая вражеские командные пункты. Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию, и уничтожать их систематичнее, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", - сказал чиновник в комментарии CNN.

Напомним, накануне Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 млн долларов. В частности, он будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии.

Ранее, как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн, который будет включать современные системы противовоздушной обороны. Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 млрд, с тех пор как он стал президентом страны и планирует продолжить поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: