В эти сутки на самых активных участках фронта состоялось 17 боевых столкновений с оккупантами.

Сегодня украинские военные отразили очередные попытки наступления российских военных в районе Белогоровки на Лиманском направлении и Красногоровки на Авдеевском. Кроме того, отражены многочисленные атаки оккупантов на Марьинку.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, россияне продолжают сосредотачивать основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, в эти сутки на вышеупомянутых участках фронта состоялось 17 боевых столкновений с врагом.

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В частности, на Лиманском направлении в течение суток российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки и обстреливали прифронтовые населенные пункты из авиации и артиллерии.

"На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка", - рассказали в Генштабе.

В то же время, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточены на оборонительных действиях.

Война новости - главное на 25 мая

Горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные держат оборону и отбивают многочисленные атаки врага. В частности, на Бахмутском направлении россияне накрывают продвигающиеся по флангам артиллерией Силы обороны Украины. Туда же оккупанты стягивают дополнительные силы.

По данным Минобороны, в пригороде Бахмута "вагнеровцы" заменили армейские регулярные отряды, однако в самом Бахмуте все еще остаются боевики "Вагнера".

Пока украинские защитники и защитницы контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

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