По его словам, усилия захватчиков направлены на недопущение "котла".

Украинские войска пока не могут полноценно замкнуть окружение вокруг российских войск вблизи Высокополья Херсонской области. Оккупанты сейчас изо всех сил пытаются избежать "Иловайска".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным 23 июля.

"В Херсонской области им (оккупантам – УНИАН) там не до ударов. Они там проводят операцию по недопущению "Иловайска" изо всех сил. И еще в одном месте там, в районе Давыдова Брода, южнее – по недопущению второго намека на второй "Иловайск", – сообщил советник председателя ОП.

Он также пояснил, что сейчас происходит в районе Высокополья, где ВСУ заблокировали группу из около тысячи захватчиков с трех сторон.

"Относительно этого "Иловайска" радостного, то там прежде всего, не совсем иловайская ситуация, если уж так совсем точно говорить. Потому что нет разрыва между тем выступлением, где сидит их группировка, с остатками российских сил. Во-вторых, наши там не вполне удачно действуют на самом деле. И испытывают определенную нехватку сил, чтобы полноценно замкнуть эту историю. То есть для того, чтобы это стало тактическим окружением, надо еще побороться", – пояснил Арестович.

Советник главы ОП признал, что в этом районе не все благоприятно для украинских сил. Враг все еще может эффективно вести артиллерийский огонь.

"Если мы туда резервы не перебросим, то ситуация останется проблематичной. Как это часто бывает на войне, перспектива и возможность будет упущена. Поэтому ни одно окружение там не гарантировано и еще предстоит побороться. И я не вполне уверен, глядя на действия нашего командования на месте, что у них что-то определенное получится. Так они очень неловко действуют", – заметил он.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил взятию в окружение группировки российских войск в Херсонской области в районе Высокополья. По его там находятся около тысячи военных РФ с вооружением и техникой. Арестович заверил, что "зеленый коридор" им предоставляться не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: