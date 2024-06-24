По его словам, вся эволюция врага сводится к тому, чтобы смотреть на украинцев, перенимать опыт.

У российской армии хорошо получается воровать идеи у Вооруженных сил Украины, потому что сами не могут ничего нормального придумать. Об этом сказал герой с положительным "Курт" из подразделения KURT and COMPANY в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в интерью на Армия TV, отвечая на вопрос по поводу эволюции российского солдата.

"Вся их эволюция это все украсть у Вооруженных сил Украины. Это вся эволюция российской армии. Единственное, что у них добавилось - это КАБы (управляемые авиационные бомбы - УНИАН), которые, если откровенно, не удается побороть. Но мы что-то придумаем, мы народ изобретательный. И Украина что-то обязательно найдет", - отметил он.

При этом рассказал, что враг украл у украинской армии идею сбросов с дронов, FPVишки, которые придумали украинцы. По его словам, вся эволюция врага сводится к тому, чтобы смотреть на украинцев, перенимать опыт и пытаться "внедрить в свою дырявую армию, но у них никогда так не получится, потому что они не у себя дома и воюют не у себя".

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"Курт" рассказал, что в начале вторжения российской армии на территорию Украины, враг шел "как стадо, мягко говоря идиотов, которые просто ехали и думали, что им сейчас будут бросать цветы, а взамен им люди бросали коктейли Молотова, гранаты".

По его словам, враг ничего нового не принес, атакует сейчас на их отрезке фронта теми же "дебильными колоннами". При этом напомнил, что противник придумал танк-черепаху, ставит РЭБы на танки.

"Думают, что это их спасет. Но есть много фишек, которые останавливают это все. Там, где стоим мы, построена идеальная модель обороны, что показал бой накануне", - сказал "Курт".

Он отметил, что это было так же, как идеально был освобожден Херсон.

"Мы не понесли потерь, мы сделали так, чтобы противник просто убегал. А самая высокая победа на войне - это когда ты противника заставляешь бежать, а не вступать с тобой в бой. Они просто ломились, убегали. Говорят, что отошли на более выгодные позиции. Это ложь. Они оставили такое количество техники, трупов, боеприпасов после себя, что любая армия НАТО позавидовала бы той технике, которую они нам "подарили", - подчеркнул он.

Война в Украине - российские танки-черепахи

В начале апреля на фронте появились российские танки с металлической крышей на корпусе и башне, которые еще называют черепахами. Они стали проблемой для ВСУ, потому что трудно было их уничтожать FPV-дронами.

Пока у ВСУ не было другого оружия кроме дронов, россияне использовали эти танки достаточно эффективно, но как только США возобновили поставки оружия, антидроновая защита танков россиян потеряла свою эффективность. "Черепаший панцирь" был замечен на Т-72, Т-80 и Т-62.

В июне было сообщение, что военные Вооруженных сил Украины захватили российский так называемый "танк-сарай" или "танк-черепаху". Бойцы из 22ОМБР затрофеили танк "черепаху" и взяли в плен весь экипаж.

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