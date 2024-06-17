По сетям распространяется видео работы наших защитников.

Военные Вооруженных сил Украины захватили российский так называемый "танк-сарай".

Видео от 17 июня опубликовал Telegram-канал "Бросок Мангуста".

"Титаны из 22ОМБР затрофеили танк "черепаху" и взяли в плен п*дарский экипаж", - говорится в подписи к видео.

Вдогонку было опубликовано фото с бойцами на фоне трофея с комментарием "Наши красавчики".

"Танки-черепахи" на фронте - последние новости

В начале апреля на поле боя были зафиксированы российские танки с металлической крышей на корпусе и башне. Этот "мутант" хорошо противостоял FPV-дронам. Несмотря на нелепый вид эти танки действительно были проблемой для ВСУ.

Как написано в матурале Forbes, пока у ВСУ не было другого оружия кроме дронов, россияне использовали эти танки достаточно эффективно. Как только США возобновили поставки оружия, антидроновая защита танков россиян потеряла свою эффективность.

Дополнительная броня призвана в частности смягчить эффект от ударов. В то же время она увеличивает вес, снижает обзорность и препятствует вращению башни. "Черепаший панцирь" был замечен на Т-72, Т-80 и Т-62.

Стоит отметить, что россияне с каждым танком теряют миллионы долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: