Поставки от союзников помогают, но дело не только в них.

За более чем два года войны Украина получила от союзников около 700 танков. Но вместе с тем украинцы наладили системную работу по расконсервации и модернизации танков Т-64, и именно поэтому ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на большие потери за два года полномасштабной войны, пишет Forbes.

Издание приводит пример 150-й механизированной бригады, которая была сформирована только в октябре прошлого года. Бригаду укомплектовали модернизированными танками Т-64БВ образца 2017 года.

"Это хороший знак в условиях полномасштабной войны, которая идет уже третий год. Украинские военные отчаянно пытаются получить достаточное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров - боевых такси для пехоты, если упрощенно - но по крайней мере танков у них достаточно", - отмечает Forbes.

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Т-64 - это классический танк времен холодной войны: 42 тонны веса, дизельный двигатель, сотни миллиметров брони, три члена экипажа и 125-миллиметровая пушка с автоматом заряжания. Завод имени Малышева в Харькове производил новые Т-64 между 1963 и 1987 годами. С распадом СССР Украине в наследство достались около 3000 этих танков.

За годы независимости завод имени Малышева модернизировал около тысячи Т-64 для постоянной эксплуатации в войсках. Что произошло с остальными - до сих пор является предметом предположений и одновременно является вероятным объяснением того, почему в ВСУ не заканчиваются танки на третий год полномасштабной войны, а новые бригады комплектуются свеженькими Т-64БВ.

Как отмечает Forbes, с началом гибридной агрессии в 2014 году Украина начала изымать старые Т-64 со складов по всей стране, и этот процесс почти наверняка значительно ускорился в 2022 году.

Завод имени Малышева получил серьезный ущерб в первые недели войны, но украинская промышленность адаптировалась - разбросала существующее промышленное оборудование и создала новые мастерские в менее уязвимых городах. В то же время Киев подписал соглашения по ремонту и модернизации Т-64 на объектах в Польше и Чехии.

"Расширение и частичный аутсорсинг украинской танковой промышленности объясняет, почему после потери около 300 Т-64 в боях украинские военные все еще имеют достаточно Т-64 для содержания существующих бригад и оснащения новых", - пишет издание.

Вместе с тем, каждый "новый" Т-64 - это старый корпус с современной оптикой и средствами управления огнем. Именно поэтому Т-64 - в определенном смысле - ограниченный ресурс, который со временем иссякнет.

Но не в ближайшее время. По подсчетам Forbes, советских запасов Т-64 хватит еще на несколько лет активной войны, если уровень украинских потерь останется примерно на текущем уровне. И на этом фоне Украина договаривается о развертывании производства уже западных танков на своей территории и продолжает получать готовые танки от партнеров.

Вооружение ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, бронетехника РФ массово проигрывает на поле боя американским БМП Bradley, которыми пользуется украинская армия. Одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели.

Также мы рассказывали, что США тайно передали Украине экспериментальную САУ 2-CT Hawkeye. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет 11,6 километров. Максимальная скорострельность составляет восемь выстрелов в минуту в течение трех минут.

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