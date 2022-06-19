По словам Грабского, прямого участия стран Альянса в войне не будет, потому что это оборонительный блок.

НАТО и его отдельные члены не планируют вступать в войну против России, однако Украине уже помогают защищать свою землю и независимость добровольцы из стран Альянса.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, пишет "Телеграф".

Как известно, руководство НАТО и США неоднократно подчеркивало, что вступать в войну против России Альянс не будет.

"Исходя из основных постулатов Североатлантического альянса как исключительно оборонного блока, вариантов, что какое-то из государств-членов вступит в борьбу на стороне Украины - нет", - сказал Грабский.

При этом эксперт отметил, что позиция Альянса по Украине консолидирована - он поддерживает всеми способами территориальную целостность и свободу Украины. В том числе - поставками вооружений и финансовой помощью.

По словам полковника, в НАТО существует негласное разрешение добровольцам на участие в войне против РФ на стороне Украины.

"Но говорить о том, что какая-то из стран НАТО под своим флагом вступит на стороне Украины в войну против россии - на сегодняшний день не приходится", - резюмировал он.

Ранее американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский спрогнозировал, что Путин вынудит НАТО вступить в войну, что приведет к поражению армии РФ в Украине.