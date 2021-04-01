По словам заместителя руководителя ОПУ, совместные с авиацией НАТО воздушные патрули в воздушном пространстве Украины будут способствовать стабилизации безопасностной ситуации в регионе.

Украинская сторона предложила провести совместные военные учения с Североатлантическим альянсом в ответ на наращивание российских войск возле украинской границы.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом заявил заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец на встрече с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым.

Читайте такжеВойска России могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины - разведка

Во время встречи, в частности, обсуждались эскалация Россией ситуации на востоке Украины и возможные пути совместного реагирования на скопление российских войск у границы Украины.

Машовец подчеркнул, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будет способствовать стабилизации безопасностной ситуации в регионе.

Также в Офисе президента ожидают политической реакции руководства НАТО на такие действия России.

Винников выразил соболезнования в связи с потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о безопасностной ситуации на востоке Украины и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Эскалация ситуации на востоке Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров