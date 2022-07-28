После освобождения временно оккупированного Херсона вытесненные оттуда российские войска не будут представлять угрозу для Запорожской области.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Freedom.UA, отвечая на вопрос об опасности нападения.
"Даже если они успеют вывести личный состав, если мы выдавим их за Днепр на левый берег, личный состав уйдет на лодках – мостов нет, чтобы вывезти технику и вооружение… Поэтому эта группировка не будет представлять собой такую большую военную угрозу", – уверен он.
"С учетом того, что мы их потрепаем очень сильно, плюс деморализация личного состава… я не думаю, что они второй раз согласятся пойти в бой. Да и с какой техникой?" – подметил эксперт
Напомним, Олег Жданов уверен, что стратегия освобождения временно оккупированного Херсона от российских захватчиков путем их "измора" дает результаты и довольно успешные. Вполне вероятно, что ВСУ освободят Херсон уже к концу лета.
Ранее в разведке Британии заявили, что контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия РФ уязвима.
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