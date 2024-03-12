Скоро Часов Яр станет одной из основных тем для сводок, поскольку для оккупантов, после захвата Авдеевки, это направление, становится наиболее приоритетными.
Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Что же до Часова Яра то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота. Доминирующая в регионе, а не отдельно взятой локации", - пояснил ситуацию Коваленко.
Он напомнил, что Часов Яр находится в зоне ответственности российский группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" представляет собой:
- Личный состав – около 110 тыс тел;
- Танки – около 400;
- ББМ – 1 600;
- Ствольная артиллерия – 1 150;
- РСЗО – около 300.
В настоящее время, оккупанты создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входит:
- захват сел Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера;
- захват Ивановского, для охвата Часова Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки;
- захват Клещиевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга.
Относительно локаций, Коваленко соощил, что в районе Богдановки оккупантам не удается зацепиться за село. "Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непроста по захвату и продвижению, за счет сложного ландшафта низины и грунтов", - отметил аналитик.
"Ивановское – тут намного сложнее. Для командования ВДВ принципиально важно показать, что централизация управления дает свои плоды, потому они всю бригаду готовы положить, но село – взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но, факт остается фактом, около 30% села контролируются ВСУ, в остальном – качели", - рассказал Коваленко.
В целом, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. "После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину года можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания условий для этого наступления", - констатировал Коваленко.
Война в Украине: новости
Как сообщил Генштаб, за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.