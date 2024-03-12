Он отметил, что пик наступления на этот город припадет на вторую половину года.

Скоро Часов Яр станет одной из основных тем для сводок, поскольку для оккупантов, после захвата Авдеевки, это направление, становится наиболее приоритетными.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Что же до Часова Яра то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота. Доминирующая в регионе, а не отдельно взятой локации", - пояснил ситуацию Коваленко.

Он напомнил, что Часов Яр находится в зоне ответственности российский группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" представляет собой:

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Личный состав – около 110 тыс тел;

Танки – около 400;

ББМ – 1 600;

Ствольная артиллерия – 1 150;

РСЗО – около 300.

В настоящее время, оккупанты создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входит:

захват сел Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера;

захват Ивановского, для охвата Часова Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки;

захват Клещиевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга.

Относительно локаций, Коваленко соощил, что в районе Богдановки оккупантам не удается зацепиться за село. "Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непроста по захвату и продвижению, за счет сложного ландшафта низины и грунтов", - отметил аналитик.

"Ивановское – тут намного сложнее. Для командования ВДВ принципиально важно показать, что централизация управления дает свои плоды, потому они всю бригаду готовы положить, но село – взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но, факт остается фактом, около 30% села контролируются ВСУ, в остальном – качели", - рассказал Коваленко.

В целом, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. "После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину года можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания условий для этого наступления", - констатировал Коваленко.

Война в Украине: новости

Как сообщил Генштаб, за сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

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