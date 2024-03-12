Мусиенко отметил, что противнику необходимо пополнять потери, кроме того, захватчикам обещали ротацию.

Российские оккупационные войска несут серьезные потери в войне против Украины, и эти потери необходимо компенсировать. Поэтому возможности врага в аспекте наращивания интенсивности войны будут зависеть от истощения армии РФ.

Об этом в интервью телеканалу FREEДОМ сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что россияне активно перебрасывают на фронт танки Т-55 или Т-62.

"Наступление продолжается. Поэтому я думаю так, если сейчас украинские силы будут действовать в таком же духе и в таком же направлении, нанося такие максимальные потери, уменьшая возможности российских войск, то у меня даже закрадываются сомнения, смогут ли они думать о летней кампании. Поскольку те потери, которые несут, необходимо восполнять, необходимы дополнительные поставки. Все равно какая-то пауза на перегруппировку, доукомплектование войск, ротации необходимы. Поэтому я не думаю, что они будут способны при таком активном темпе наступления и понесения потерь, и что в таком же темпе у них появится сразу второе или третье дыхание уйти летом", – пояснил он.

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Однако есть и другой вариант. По словам Мусиенко, если в РФ нарастят мобилизационные усилия после путинских "выборов", у врага появится возможность наращивать свои контингенты.

"Но все равно они обещали ротацию подразделениям, которые сейчас на фронте, за штурм Авдеевки, например. За то, что вошли в Авдеевку. Они это не проводят, это будет означать априори падение морального уровня тех подразделений, которые сейчас на фронте. Плюс время мобилизации, пропускная способность по полигонам тоже вызывают вопросы. Поэтому, исходя из этого, мне кажется, что все-таки будет достаточно сложно", – считает эксперт.

Война в Украине: важные новости

12 марта российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу. Было как минимум три попадания – в частности, в девятиэтажку и крышу пятиэтажного дома. В результате атаки погибли три человека, еще более 40 пострадали, сообщили в областной полиции.

Что касается ситуации на фронте, то в течение суток, по данным Генштаба ВСУ, на передовой произошло 78 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении, где отбили 22 атаки противника, и Новопавловском – там враг 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

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