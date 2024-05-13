Россияне, в частности, потеряли еще более 30 танков.

За сутки общие потери России в Украине стали абсолютно рекордными - украинским воинам удалось "минусовать" 1 740 противников.

По состоянию на понедельник, 13 мая, противник потерял 484 030 захватчиков, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram. Кроме того, уничтожен 31 танк оккупантов, 42 боевых бронированных машины, 15 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 26 дронов оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 59 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 6 единиц спецтехники.

Советник городского головы пока еще оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем мессенджере: "1 740 хороших русских за сутки. Абсолютный рекорд".

Видео дня

Когда началась война в Украине, и что надо знать сейчас - важные новости

Россияне зашли на украинскую территорию еще в 2024 году, но полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022-го. Противники сейчас пытаются двигаться вперед на ряде направлений, в том числе ожесточенные бои идут на части Харьковской области.

Украинские воины дают достойный отпор россиянам - активно уничтожают живую силу и технику России. Общие потери РФ на 12 мая 2024 года составили 482 290 человек. В частности, противники уже потеряли 350 самолетов и 26 кораблей/катеров.

Вас также могут заинтересовать новости: