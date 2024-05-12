Гетьман отметил, что уличные бои в Харькове могут продолжаться годами.

Майор запаса НГУ Алексей Гетьман предположил, как в дальнейшем может развиваться ситуация на Харьковщине и спрогнозировал, каким образом оккупанты могут попытаться захватить Харьков.

Как рассказал Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо", можно предположить, что оккупанты попытаются атаковать Харьков, но не "в лоб". Он отметил, что оккупанты не один месяц примерно таким же количеством людей пытались взять Бахмут и Авдеевку. В то же время когда речь идет о Харькове, это сделать сложнее.

"Однако они могут попытаться определенным образом окружить город, создать такую блокаду, потому что в ином случае уличные бои в Харькове могут длиться несколько лет", - отметил Гетьман.

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По его словам, вполне вероятно, что россияне хотят создать там определенный плацдарм, чтобы направить туда новую волну мобилизованных.

"Чтобы захватить такой город как Харьков, россиянам надо больше вооруженных сил, чем у них сейчас есть на этом направлении... Но если россияне усилятся, то смогут попробовать это сделать. В целом сейчас на Сумском и Харьковском направлениях группировка россиян составляет около 70 тыс. личного состава. Они могут делать такие небольшие наступательные действия, где-то продвигаться... Зачем они это делают? Вполне возможно, что россияне хотят создать определенный плацдарм. У них планируется мобилизация, и уже мобилизовано более 120 тыс. человек, которые могут быть туда направлены", - добавил он.

Ситуация на Харьковщине

Наступление России на Харьков скорее всего направлено на отвлечение украинских подразделений от восточной линии фронта, а не захват самого Харькова, пишет FT. Кроме того, возможно, Россия также стремится создать буферную зону для лучшей защиты Белгорода.

Еще одна возможная цель нового наступления Москвы - переместить свои силы в радиус артиллерийской досягаемости Харькова.

Ветеран АТО Евгений Дикий также подтверждает последнюю версию, отмечая, что в случае успеха РФ, ее войска вернут себе те позиции, от которых ранее отошли в рамках наступления Украины в 2022 году, и таким образом Россия получит возможность "разносить" Харьков ствольной артиллерией.

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