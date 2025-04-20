У россиян не хватит сил, чтобы проводить сразу две операции одновременно.

Российские захватчики не могут прорвать украинскую оборону и проводить две стратегические наступательные операции одновременно на разных направлениях. Такое мнение выразил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в интервью Украинскому радио.

"Сегодня много говорят о якобы подготовке россиянами наступлений на Запорожском направлении, на Сумщине и Харьковщине. Но это не соизмеримые меры с тем, что сейчас происходит на востоке Украины, если эти наступления вообще будут. Потому что по количеству сил и резервов, которые имеют россияне, они не могут проводить две стратегические операции одновременно. На это нужно на порядок больше сил", - пояснил он.

По словам Лакийчука, последние полтора года продолжается стратегическая наступательная операция ВС РФ в Донецкой области. Он подчеркнул, что первая задача россиян должна продолжаться три недели. Вторая задача по захвату всей Донецкой области - два месяца, но все это продолжается уже полтора года.

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"Ну не могут россияне прорвать нашу оборону! И сейчас ключ ко всей операции - это то, что происходит на севере от Лимана и на юге до границы Донецкой и Запорожской областей. Покровск остается ключевой точкой для наступления на Константиновку и Дружковку. А точнее - это трасса из Днепропетровщины через Павлоград-Покровск-Константиновку. Это ключевое звено, которое врагу надо захватить, чтобы попытаться продолжить наступление", - пояснил он.

Лакийчук считает, что российские войска пытаются выполнить три варианта. Лучшим для них, по его мнению, является захват Покровска, поскольку во время наступления нельзя оставлять украинский гарнизон у себя в тылу. Еще одним вариантом россиян он назвал обход Покровска с юго-запада, чтобы отрезать населенный пункт.

Третьим вариантом ВС РФ он назвал выход российских военных на трассу северо-восточнее, за Мирноградом в районе Воздвиженки. Лакийчук пояснил, что на этом участке фронта сейчас одни из самых жестоких боев.

"Параллельно враг осуществляет фронтальное наступление из Торецка, это второе направление наступательной операции. Тем не менее, россияне не могут выполнить свою задачу", - подытожил он.

Возможность наступления россиян Сумщине и Харьковщине

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска продолжают попытки наступления в Сумской и Харьковской области. По его словам, захватчики не изменили своих планов - Сумское, Харьковское, Запорожское направления, а также выход на границы Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев позже рассказал, сможет ли РФ продвинуться в Сумской и Харьковской областях. Он считает, что несмотря не подготовку таких действий, врагу не удастся создать там "буферную зону", благодаря превентивным мерам ВСУ на территории Курской области РФ.

В то же время военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что РФ использует часть войск на Курщине для продвижения на Сумщину. Он убежден, что способность Сил обороны не допустить реализации таких планов оккупантов будет зависеть от количества сил и средств, а также от качества фортификаций и оборонительных позиций.

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