Российские захватнические войска прорвались в украинский поселок Максимовка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геническа, боец 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов ("Осман"). По его словам, сейчас украинские защитники ведут тяжелые бои с оккупационными силами РФ:
"Несколько механизированных накатов было отбито, но пехота врага постепенно продвигается вглубь населенного пункта, идут тяжелые бои".
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, недавно генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области "посыпался" фронт. По его словам, это произошло из-за недостатка боеприпасов и людей, а также из-за разбалансировки управления в войске.
Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми говорит, что российские войска усилили продвижение в районах Угледара, Курахово и Селидово.
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас главной задачей Украины является стабилизация фронта. Он отметил, что сейчас Силы обороны не выдерживают натиска, который создают войска РФ.