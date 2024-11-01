Оккупанты постепенно продвигаются вглубь поселка.

Российские захватнические войска прорвались в украинский поселок Максимовка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геническа, боец 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов ("Осман"). По его словам, сейчас украинские защитники ведут тяжелые бои с оккупационными силами РФ:

"Несколько механизированных накатов было отбито, но пехота врага постепенно продвигается вглубь населенного пункта, идут тяжелые бои".

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, недавно генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области "посыпался" фронт. По его словам, это произошло из-за недостатка боеприпасов и людей, а также из-за разбалансировки управления в войске.

Видео дня

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми говорит, что российские войска усилили продвижение в районах Угледара, Курахово и Селидово.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас главной задачей Украины является стабилизация фронта. Он отметил, что сейчас Силы обороны не выдерживают натиска, который создают войска РФ.

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