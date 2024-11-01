Этот удар прорвал оборону Украины на многих участках всего за несколько дней.

Российские войска перешли в наступление на Донбассе. Общий фронт этого наступления составляет 70 км.

Об этом заявил финский военный эксперт Эмиль Кастехельми, передает BILD. Он отметил, что в последние дни оккупанты усилили продвижение в районах Угледара, Курахово и Селидово Донецкой области.

Кастехельми отметил, что по данным Генштаба ВСУ, всего за несколько суток произошло уже более 100 боестолкновений. Эксперт считает это частями единого масштабного наступления россиян.

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"Россияне недавно начали крупное наступление к востоку и югу от Донецка на фронте шириной 70 км. Этот удар прорвал оборону Украины на многих участках всего за несколько дней. Общая ситуация очень тревожная, и украинцы измотаны. Предстоящая зима, вероятно, будет трудной", - констатировал Кастехельми.

Война в Украине: новости

На Волчанское и Купянское направления фронта россияне завели новые силы, сообщил младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов. "... враг задействует силы танковой армии и свежих механизированных подразделений, цель для которых четко определена - "зайти в Купянск". С севера врага сдерживает природный барьер в виде реки, поэтому у наших сил есть возможность контролировать его активность, уверенно уничтожать и не давать шансов на успех", - отметил боец.

30 октября стало известно, что оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, и уже находятся в 2,5-3 километрах от города Купянск.

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