Он считает, что РФ пытается поставить украинское командование перед тяжелым выбором.

Главной целью российского наступления на Харьковском направлении является полуокружение Харькова, украинское военное командование хотят поставить перед дилеммой.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина. По его словам, стратегической целью является не захват города или бои за него, а именно окружение с северного, восточного и западного направлений. Мусиенко сомневается в том, что российские захватчики способны реализовать это.

По его мнению, результат будет зависеть от скорости и объемов помощи Украине от западных партнеров, а также от готовности командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса.

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"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - пояснил эксперт.

Российское наступление на Харьковщине: что известно

Напомним, 10 мая российские войска попытались прорвать линию украинской обороны. Власти начали эвакуировать людей из города Волчанск и других населенных пунктов, которые оказались под массированными обстрелами.

По последним данным Генерального штаба, на Харьковском направлении только за последние сутки захватчики совершили 22 штурма, продолжаются ожесточенные бои.

DeepState пишет, что РФ оккупировала Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево, Плетеневку, Мороховец, Олейниково и Зеленое. Генштаб этого не подтверждал.

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