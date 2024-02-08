Противник пытается прорвать оборону украинских войск возле Часового Яра.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений насчет Бахмутского направления, ситуация на котором "напряженная".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Сухопутных войск, Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении. "Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы. Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - отмечается в сообщении.

Командующий заслушал командиров бригад насчет актуальной ситуации, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

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Кроме того, он обсудил с командирами частей и подразделений вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед.

"По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 8 февраля, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток на Бахмутском направлении Силами обороны Украины было отражено восемь атак российских оккупантов неподалеку Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Среди прочего, в Генштабе также отметили, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

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