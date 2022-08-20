Это касается также оперативных дежурных.

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции продлили "выходные" для украинского персонала.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продолжили "короткие выходные" для украинского персонала. В отличие от предыдущего распоряжения, теперь это касается также оперативных дежурных", - отмечается в сообщении.

При этом, добавляют в разведке, продолжительность "выходных" не уточняется.

"Зато на станцию вернули часть представителей "Росатома". Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и большое количество оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания - так называемое "выведение в ноль".

"В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет осуществляться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, 18 августа персонал Запорожской атомной электростанции призвал мир не допустить непоправимого из-за безответственности и безумия российских оккупантов.

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